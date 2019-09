Šéfem Českých drah se stal náměstek z místního rozvoje Nebeský

Nebeský ve funkci nahradil Miroslava Kupce, který byl odvolán v červnu. Od začátku byl žhavým adeptem, přestože nikdy neřídil velký podnik. Podle informací Práva chtěl ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) 41letého Nebeského do čela ČD rovnou jmenovat, nakonec ale premiér Andrej Babiš (ANO) rozhodl, že musí být vyhlášeno výběrové řízení. To bylo vypsáno 24. června a přihlásilo se do něj přes třicet uchazečů.