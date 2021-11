Schodek veřejných financí bude letos 7,2 procenta HDP, odhaduje ministerstvo

Schodek by měl podle ministerstva klesat i v dalších letech, a to až na 3,4 procenta v roce 2024. Loni deficit veřejných financí činil 5,6 procenta HDP.

Celkový veřejný dluh by měl podle MF stoupnout z loňských 37,7 procenta HDP na letošních 43,3 procenta HDP. V roce 2022 by měl vzrůst na 46,2 procenta a růst by měl i v dalších letech až na 51,3 procenta HDP v roce 2024. Odhady MF rovněž zlepšilo. V srpnu odhadovalo, že veřejný dluh bude v příštím roce 46,2 procenta a v roce 2024 51,8 procenta.