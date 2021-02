Schillerová s plošným příspěvkem pro lidi v karanténě nesouhlasí

”Návrh MPSV nepovede ve svém důsledku k řešení problému. Zvýhodňuje lidi v karanténě před skutečně nemocnými, a navíc bonifikuje i zdravé lidi, kteří o své vůli vycestují do zahraničí a po návratu musí do karantény,“ sdělil Právu Tomáš Weiss z tiskového oddělení resortu financí. Příspěvek by podle něj také zatížil státní pokladnu.