Schillerová navrhne schodek státního rozpočtu 300 miliard

Když ministryně mluvila o rozpočtu, zmínila, že rostou jak výdaje, tak se propadají příjmy: „Na výdajové straně se to pohybuje přes 120 miliard. Propad je větší, než jsme odhadovali před měsícem, pěti týdny. Tehdy jsem to odhadovala na 80 miliard, ale tím, jak pokračují opatření, to stoupá,“ uvedla ministryně.