Sami se ozveme, uklidňují klienty Bohemia Energy dodavatelé poslední instance

Kdo je dodavatelem poslední instance, záleží v Česku na regionu. U elektřiny je to v Praze a okolí Pražská energetika (PRE) a Pražská plynárenská, na jihu Čech a jihu Moravy E.ON, ve zbytku země pak ČEZ Prodej.

Bohemia Energy skončila i na Slovensku. Spekulanti a zkrachovanci, je to hnusné, zhodnotil to ministr

„Dodavatelé poslední instance (DPI) jsou tu proto, aby zákazníci nezůstali bez dodávek energií, ať už se na trhu děje cokoli. My uděláme v E.ONu maximum pro to, aby k nám noví klienti, kteří kvůli selhání svého dosavadního dodavatele musí využít institutu dodavatele poslední instance, přešli hladce a bez problémů,“ uvedl místopředseda představenstva E.ON Energie Jan Zápotočný.

„Chtěli bychom zákazníky požádat, aby byli trpěliví a nevolali nám na již beztak velmi přetížené linky. Víme o vás a postaráme se o vás v co nejkratším možném termínu. Očekáváme, že v blízké době k nám v rámci institutu dodavatele poslední instance přejde několik stovek tisíc klientů. Můžu je všechny ubezpečit, že u nás mají absolutní prioritu a budeme se jim věnovat přednostně,“ vysvětlil Zápotočný.

„Běžně takové vyrozumění probíhá do pěti dnů. Tentokrát se však ukončení činnosti týká jednoho z největších tuzemských dodavatelů. Je tedy velmi pravděpodobné, že bude docházet k drobným zpožděním, než dodavatelé poslední instance stihnou informovat všechny zákazníky,“ uvedl předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

„Institut dodavatele poslední instance zajišťuje, že začneme dodávat elektřinu postiženým zákazníkům. I proto už nyní navyšujeme kapacity na našich call centrech a v našem zázemí tak, abychom byli schopni co nejlépe a nejdříve zvládnout všechny úkony, které s náhlým přechodem zákazníků z krachujících společností k nám souvisí. Nebude to jednoduché, ale děláme vše, abychom to zvládli,“ vysvětlil.