S dražším plynem podražily také pálenice

„Když vezmu náklady na vypěstování ovoce, na odvoz do pálenice a další a pak dám 250 korun za vypálení litru, znamená to v součtu nějakých 350 korun a to je moc. To už se opravdu nevyplatí,“ říká zahrádkář Vladimír Procházka. Tipuje, že se více lidí přikloní k ilegálnímu, mnohdy velmi nebezpečnému domácímu pálení.