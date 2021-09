Rychlostní tratě mají spojit ČR s Evropou

Tři úseky v oblastech Polabí (Praha-Běchovice–Poříčany), Jižní Morava (Modřice–Šakvice) a Moravská brána (Prosenice–Ostrava) by podle stávajícího odhadu Správy železnic (SŽ) mohly být uvedeny do provozu už v roce 2029. Jednalo by se o první tratě, kde se lidé svezou ve vlacích jedoucích rychlostí až 320 km/h.

„Je to projekt pro minimálně pět milionů obyvatel České republiky a jeden z kroků, jak docílit uhlíkově neutrální dopravy. Je to velmi úzká trať, která v žádném případě nedosahuje šířky dálnice,“ obhajoval během veřejné diskuse výstavbu trati také Martin Švehlík ze SŽ, který je ředitelem odboru přípravy VRT.

Plánovaná trať spojující dvě největší česká města by měla vést právě přes Kutnohorsko, což nelibě nesou místní, a to jak starostové obcí, tak i samotní občané. Vadí jim, že výstavba naruší jejich okolí, zabere úrodnou zemědělskou půdu a že z ní nebudou mít moc velký přínos. Společně se tak podepsali pod Memorandum o vzájemné spolupráci ve věci plánované výstavby vysokorychlostní trati. Jeden z jejich zástupců advokát Petr Svoboda vyzval SŽ, aby nejprve investovala do oprav stávající železniční sítě, než se vrhne do tak astronomického projektu.