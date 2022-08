Ruská ekonomika klesla o čtyři procenta. Čekal se hlubší propad

Ruská ekonomika se začala propadat do recese poté, co Moskva koncem února vyslala své ozbrojené síly na Ukrajinu. To vyvolalo rozsáhlé sankce Západu, které se dotkly energetického a finančního sektoru, včetně zmrazení ruských rezerv v zahraničí, a způsobilo odchod desítek západních společností z ruského trhu. Druhé čtvrtletí bylo prvním celým čtvrtletím, kdy se do vývoje ekonomiky invaze promítla.