Rozvoz potravin a jídel zažívá boom. Přicházejí noví hráči

Jde to snadno a rychle. Na internetu v mobilu nebo počítači si zákazník v kteroukoliv denní a noční hodinu najde a objedná, co potřebuje, přičemž si také určí hodinu doručení, třeba až na práh svých dveří v nejvyšším patře. Počítá se i s variantou, že je zákazník zrovna třeba v karanténě či izolaci. V takovém případě s kurýrem komunikuje po telefonu a ten nechá nákup za dveřmi.

Na přelomu roku spustila jako poslední nejprve v části Prahy rozvážku potravin estonská společnost Bolt, známá i jako alternativní taxi. V lednu službu plánuje rozšířit vedle celé Prahy do dalších měst. Postupně by mohlo jít o Brno, Ostravu, Olomouc, Plzeň nebo České Budějovice, což jsou lokality, kde kurýři Boltu už rozvážejí jídla z restaurací.

„V rámci zaváděcích cen spojených se spuštěním nové služby máme momentálně rozvoz zdarma v okruhu tří kilometrů od Bolt Marketu ve Vršovicích. Pak záleží na vzdálenosti. Je to podobné jako u restaurací v aplikaci Bolt Food. Do Karlína dovezeme ještě stále zadarmo, na Smíchov do dvacetikoruny, do Holešovic do padesátikoruny. Ceny jsou, dle mého, velmi příznivé, zejména s přihlédnutím k rychlosti doručení nákupu,“ řekl Právu manažer Bolt Market Karel Složil.