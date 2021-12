Rozšířený obchvat u Panenského Týnce na D7 se otevřel

"Naše jednotka dobrovolných hasičů vyjížděla k častým dopravním nehodám, často i k tragickým, takže doufám, že zkapacitnění to ulehčí," uvedl starosta Panenského Týnce Jiří Čížek.

Na dostavbu silnice se podle starosty čekalo asi 30 let. Stavba u Panenského Týnce v roce 2013 vypadla z priorit ministerstva. Jednu dobu nebylo jasné, zda se dálnice D7 postaví. Při hledání úspor a optimálních řešení dálničních úseků spadala D7 do kategorie dálnic, kde se mělo nejvíce spořit. Spekulovalo se také o tom, že by mohla být silnice tříproudová.