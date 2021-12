Restauratéři jsou z nových opatření zmatení

V restauracích budou od 29. prosince do 2. ledna moci podle Válka sedět u stolu maximálně čtyři hosté, netýká se to lidí, kteří sdílejí společnou domácnost. V současné době je povolen limit šesti hostů u jednoho stolu. Restauratérům ale není podle Kastnera jasné hlavně to, zda kapacita 50 hostů se bude týkat celého období, nebo pouze večerních časů, případně by stačilo událost nenazvat vánoční nebo silvestrovskou oslavou, aby se provozovatelé tímto limitem nemuseli řídit.