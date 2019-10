Řemeslníci mají z EET často obavy

„Nakládají na nás další a další byrokratické manýry. Tady vůbec nejde o narovnání daní, ale o další buzeraci ze strany úřadů. Podnikatelské prostředí se tím nezlepší. Pouze se navýší papírování a o to méně času tak budeme my řemeslníci trávit samotnou prací. Takže mne EET bude okrádat o čas. Daním všechno už teď, i babičky z Horní Dolní,“ řekl Právu například kameník ze Zlínska.

Nadšením z EET neoplývá ani instalatér Miroslav z Kutnohorska. „Zatím vůbec nevím, co si budu muset pořizovat. Jestli nějaký program do počítače? Asi to bude nějakých pár tisíc stát, to asi přežiju, ale vadí mi, že se mluví o tom, jak se živnostníkům usnadní život, jak se musí podporovat řemesla, která skomírají, a tohle je výsledek,“ zlobil se.

„Já normálně vystavuju faktury, vede mi paní účetnictví, daně z výdělku odvádím, pořídil jsem si už počítač a tiskárnu, i když s tím trochu bojuju. Tak proč další administrativa? Když si chtějí došlápnout na neplatiče, tak ať si je najdou přes finančák. Tam mají úředníků dost. Takhle to zase odnesou poctivci, ale podvodníci, co kradou v milionech, si vždycky nějakou fintu najdou,“ míní Miroslav.

Vidí i výhody

Jako soukromý automechanik by se měl připojit k EET i Oldřich Vydra z Litoměřicka. Udělal to ale již dříve. „Měl jsem také živnostenský list na nákup a prodej, protože jsem prodával i náhradní díly, proto jsem se připojil i dříve,“ řekl Vydra Právu. Podle něj má EET i výhodu. „Nemusím zákazníkům složitě vypisovat účtenky, jen to vždy snadno vytisknu,“ doplnil.

Majitelka českobudějovického kadeřnictví Věra Plátková podniká v oboru již řadu let. V salonu má také pedikérku, manikérku a kosmetičku. Elektrická evidence tržeb je podle ní zbytečná. Zná řadu podnikatelů, kteří už kvůli EET ukončili své živnosti. Že by ona sama s podnikáním skončila, zatím ale nepočítá.

„Je mi čtyřicet let. Kdyby mi bylo kolem šedesáti let, tak to asi zavřu. Stále čekám na nějaké definitivní stanovisko. Slyšela jsem, že bude možno vypisovat ručně s razítkem a jednou za čtvrt roku se to pošle na finanční úřad. Do těch šesti set tisíc já se vejdu. Jsme čtyři v salonu a pro mě by tato varianta byla nejlepší. Je pro mě nejmíň obtěžující a zatěžující, a to jak finančně, tak časově,“ řekla Právu Plátková.

„Pokud ale tato možnost nebude, podnikat samozřejmě budu dál. Holt se podvolím systému. Náklady jsem spočítala na asi čtyři tisíce korun. Spíše ale řeším, kam tu pokladnu umístím. Pro mě je v salonu důležitější kávovar,“ dodala.

Na EET se chystá i pardubická masérka Lucie Krátká. „Jsme v jedné místnosti čtyři: kadeřnice, kosmetička, pedikérka a já. Každá si budeme muset pořídit svůj terminál. Majitel domu odmítá instalovat wi-fi na své náklady. Když to všechno sečtu, bude to všechno nejen drahé, ale i absurdní. Ale s holkami jsme se shodly, že znechutit si to nenecháme, o náklady se spravedlivě rozdělíme,“ řekla Právu.

Bude i v ordinacích

„Mě EET vlastně ani neobtěžuje, protože naštěstí patřím mezi ty menší podnikatele. Jsem rád, že půjdou evidovat tržby off-line, což sice budu muset asi dělat po večerech, ale lepší než nic. Zatím se ale vůbec na nic nepřipravuji, ani nevím jak. Vím, že by nemělo, ale zatím je mi to v podstatě jedno. Moc to neřeším,“ řekl řemeslník z Plzně Václav Bureš.

Za naprosto zbytečnou zátěž pro lékaře, která státu nijak nepomůže, považuje zavádění EET pro provozovatele privátních ambulancí dětská lékařka z Adamova na Blanensku Lenka Košťálová.

„My přece nejsme obchodníci. Vždyť 99 procent našich příjmů tvoří úhrady od pojišťoven. To si stát chce pohlídat, zda potají nevydáváme potvrzení, že děti mohou na letní tábor nebo do školky, nebo jestli náhodou nedáváme bez dokladu potvrzení povolující středoškolákům udělat si řidičák? To je přece úsměvné,“ uvedla. Výsledkem EET ve vztahu k lékařům je podle ní jen to, že budou méně léčit a více úřadovat.

Podle vlády má EET přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí v ČR i postavení živnostníků, kteří na rozdíl od řady nepoctivců platí daně tak, jak mají. Opozice se ale dopadů na drobné podnikatele obává a často evidenci tržeb označuje za jejich zbytečnou šikanu.