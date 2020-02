Rekordní pokles německého průmyslu. Česko si musí vybudovat imunitu, říká ekonom

„Pokles německého průmyslu je pro nás zásadní, protože jsme jeho významným dodavatelem. To ilustrují i čtvrteční čísla ČSÚ, podle kterých naše průmyslová výroba v autoprůmyslu klesá ročním desetiprocentním tempem,“ sdělil Novinkám hlavní ekonom skupiny Natland Petr Bartoň.

„Máme sice exportní ekonomiku a do Německa toho vyvážíme nejvíce, a zejména do průmyslu, ale čísla o naší přidané hodnotě v exportu jsou varovná. Zatímco v Polsku z jednoho zlotého v exportu doma vyrobí 73 procent, my z jedné koruny jen 61 haléřů, což je hluboce pod průměrem obdobných bohatých zemí,“ vypočítává ekonom.