RegioJet přerušil prodej jízdenek do Lublaně

Dopravce RegioJet přerušil prodej jízdenek do slovinské Lublaně. Umožní také bezplatné stornování již zakoupených lístků. Důvodem je omezení pro vstup Čechů do země, které zavedla slovinská vláda v reakci ne vzestup počtu nakažených v lokálních ohniscích. Samotného provozu vlaku na trase z Prahy do chorvatské Rijeky se opatření nedotkne, uvedl dopravce v tiskové zprávě.