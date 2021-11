Reforma penzí bude, slibují koaliční partaje

Důchod se má podle smlouvy skládat, podobně jak to už navrhovalo ministerstvo práce ve skončeném volebním období, ze dvou hlavních složek a třetí dobrovolné.

Jedna ze zásadních věcí je, kde na ty náměty chtějí vzít finanční prostředky Josef Středula, předseda ČMKOS

„Základní garantovaná složka, jejíž výše by v každém případě měla reflektovat požadavky na důstojnost života ve stáří i finanční možnosti státu, se zvýší. Zásluhová složka bude vycházet z odvodů do systému a počtu vychovaných dětí,“ stojí ve smlouvě.

Třetí dobrovolná složka má vycházet z analýzy efektivity podpory současného třetího pilíře. Ve smlouvě se navrhuje zřízení státního či veřejnoprávního fondu inspirovaného Švédskem pro dobrovolné spoření nad rámec povinného sociálního pojištění a dále i dobrovolné soukromé penzijní spoření například ve formě účtu dlouhodobých investic.

Nastupující vládní koalice ujišťuje, že již schválený bonus za vychované děti dostanou už dnešní důchodkyně. Zvýšení penze o 500 Kč od ledna 2023 jako tzv. výchovné letos prosadila pozměňovacím návrhem ČSSD, přičemž se o to zasazovali i lidovci.

Na příspěvek za vychované dítě bude mít při splnění zákonných podmínek nárok jeden z rodičů, který o dítě převážně pečoval, zpravidla matka. O příspěvek se má zvyšovat zásluhová část penze a bude se valorizovat podle inflace.

Ministerstvo práce pod vedením Jany Maláčové (ČSSD) také už připravilo důchodovou kalkulačku pro výpočet, kdy a za jakých podmínek mohou lidé do penze odejít. „Vylepšíme informace o předpokládané výši důchodů v důchodové kalkulačce, včetně možnosti doplňovat podklady online a zjistit si údaje o odpracovaných letech včas,“ píše se v koaliční smlouvě.

Strany nové koalice pak slibují i to, že podpoří seniory pracující v důchodovém věku a více jim zohlední celkové odpracované roky ve výši důchodu. Také chtějí zkrátit dobu potřebnou pro dosažení nároku na důchod či standardní dobu studia vrátit do náhradní doby.

Umožnit se mají i dřívější odchody do důchodu zaměstnancům v náročných profesích za větší odpovědnosti zaměstnavatelů, což rovněž navrhovala už Maláčová.

Procento rodičům či prarodičům

„Navrhneme dobrovolný společný vyměřovací základ manželů. Zvýšíme nedůstojné vdovské a vdovecké důchody. Zavedeme možnost platit 1 procento svého důchodového pojištění rodičům nebo prarodičům,“ odhalila koalice další plány v oblasti důchodů.

Ekonomka a předsedkyně poslední důchodové komise Danuše Nerudová je s tím, jak by chtěly strany budoucí vládní koalice řešit penzijní systém, spokojena. Už proto, že podle ní přejímá řadu prvků, například zavedení minimálního důchodu, které její komise navrhovala. „Jsem ráda, že se tato myšlenka, s níž jsem přišla na komisi, ujala,“ řekla Právu.

Mezi výjimky, které v komisi neprošly, podle ní bylo například zavedení státního či veřejnoprávního fondu. „Také jsme to zvažovali, ale neměli jsme úplně kladné vyjádření, co se týká porušování hospodářské soutěže, takže tam bude velmi záviset na tom, jak to bude nastaveno,“ řekla. Stát podle ní nemůže na trhu zvýhodňovat svůj fond.

Nerudová vítá například zavedení společného vyměřovacího základu manželů. „To je něco, co funguje třeba v Belgii, a velmi se to osvědčilo,“ uvedla. Opatrná by byla například u možnosti platit jedno procento důchodového pojištění rodičům či prarodičům. „V rodinách, kde děti mají rozdílné příjmy, to může vést k rozkolům,“ míní Nerudová.

O něco skeptičtější je k návrhu šéf odborů Josef Středula s tím, že je to zatím koaliční smlouva, nikoliv programové prohlášení vlády a je otázkou, co se do něj „propíše“.

„Jedna ze zásadních věcí je, kde na ty náměty chtějí vzít finanční prostředky. Třeba mají obrovský zdroj peněz, na který zatím ještě žádné vlády nepřišly,“ řekl.