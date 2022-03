Ředitel Pražské plynárenské: Zásoby plynu pro domácnosti jsou dostatečné

Můžete teď lidem garantovat dodávky plynu?

V současné době je pro domácnosti zásoba dostatečná, takže do konce topné sezony se obávat nemusí.

Jakým způsobem se odráží konflikt na Ukrajině na ceně plynu a co to v rámci obchodování s touto komoditou přináší?

Je určitě třeba předpokládat, že ceny plynu a energií obecně půjdou spíš nahoru než dolů, a to i kvůli tomu, že stát bude mít na paměti nejen cenu, ale i bezpečnost dodávky. Bude rovněž tlak na to, abychom měli v zásobnících více plynu než obvykle a byli na tyto situace lépe přepraveni.

Bezpečnost dodávek je nákladná. Není to jen o výrobní ceně elektřiny a plynu, ale i o dodavatelském řetězci a distribuci. Čím jsou dodávky spolehlivější, tím je to nákladnější proces. Při současných cenách plynu a elektřiny je finanční tlak na všechny dodavatele a jde i o finanční stabilitu celého energetického sektoru.

Peníze uložené v zásobnících ve formě plynu jsou nemalé, takže se dá očekávat, že výměnou za bezpečnější dodávky plynu a elektřiny si budou muset všichni odběratelé připlatit.

V daný okamžik je technická bezpečnost dodávky plynu zajištěna a není třeba propadat nějakým obavám. Na druhou stranu každé zvýšení bezpečnosti s sebou nese náklady a už teď jsou finanční nároky na energetické společnosti vysoké. Rozhodně to není o tom, že by měly teď tučné roky, spíš naopak. Rizika cenových výkyvů jsou velká a dopadá to postupně i na průmysl.

Co by hrozilo domácnostem v případě omezení nebo zastavení dodávky plynu z Ruska?

Pak by nastoupila regulace dodávek plynu, kdy provozovatel přepravních kapacit vyhlásí regulační stupně. Těch je podle vyhlášky deset a pak je stupeň havarijní. Vyhlašují se postupně podle míry kritického nedostatku. V rámci stupňů 1 až 5 se jedná o omezení spotřeby plynu některých větších dodavatelů, teprve ve stupních 6 až 10 se někteří zákazníci úplně odstavují. Domácnosti a malí zákazníci jsou ale až na konci seznamu a v současné době to nevypadá, že by se jich to vůbec dotklo.

Lze ruský plyn okamžitě nahradit?

Určitě ne. Dá se částečně nahradit dodávkami zkapalněného plynu (LNG) z mimoevropských zemí, ale je omezená kapacita jak přijímacích přístavů v Evropě, tak přístavů globálně. Je to věc, která se dá řešit v rámci tří až pěti let.

Teď se dá snižovat energetická spotřeba, třeba tepelnou izolací domů nebo instalací obnovitelných zdrojů energie. Poptávka i celková spotřeba plynu se dá snižovat, ale skokově ze dne na den snížit dodávky zemního plynu je velmi obtížné, ne-li nemožné.

O kolik je alternativa LNG dražší než zemní plyn z Ruska?

Rozdíl v ceně je dán tím, že zatímco ruský plyn teče přímo do Evropy, tak v LNG si konkuruje Evropa, Spojené státy a Asie. Budeme cenově bojovat o dodávky s Asií. Cenový rozdíl se mění v průběhu času a mohou to být jednotky nebo také desítky eur za megawatthodinu.

Co v této složité situaci považuje Pražská plynárenská za svůj prvořadý úkol?

Naším úkolem je postarat se o domácnosti v Praze. Jsme primárně městská firma vlastněná hlavním městem. Naším úkolem je zajistit stabilní dodávky plynu pražským domácnostem a organizacím v Praze.

Pražská plynárenská je součástí kritické infrastruktury, je připravena na případné hackerské či kyberšpionážní útoky?

Nemohu zabíhat do detailů, ale snažíme se zvyšovat naši odolnost vůči rizikům kybernetického typu a možného fyzického napadení soustavy už posledních několik let. Provedli jsme mimořádná opatření a primárně se zaměřujeme na bezpečnost a stabilitu dodávky.

U nás je to priorita číslo jedna. Máme k tomu v podstatě každý den bezpečnostní štáb, který vyhodnocuje rizika. Posílili jsme bezpečnostní opatření a myslím si, že jsme na situaci zareagovali adekvátně.

Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) oznámil, že by bylo dobré podobně jako u ropy mít i povinné zásoby plynu. Jak se k tomu stavíte?

Myslím si, že to je cesta, kterou bychom se měli ubírat. Měla by existovat státem vlastněná bezpečnostní zásoba plynu. Už jen proto, že zatímco ropa je vlastněná státem jako kritická zásoba, tak plyn není. Myslím, že to je dobrá myšlenka.

Jak by měl stát podporovat domácnosti, z nichž řada už teď má problémy s placením účtů za energie? Je současná podpora dostatečná?