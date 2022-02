Rakousku se schválená podoba taxonomie nelíbí. Na rozhodnutí EK podá žalobu

Státy a Evropský parlament přenesly na komisi mandát ke schválení taxonomie, proto do její podoby po dnešku již nemohou zasahovat. Mají ale možnost ji odmítnout jako celek. Muselo by se však pro to nejdéle do půl roku vyslovit alespoň 20 z 27 členských zemí či většina europoslanců, což je podle dosavadních vyjádření politiků nepravděpodobné.