Průzkum: Část firem se nyní bez plynu neobejde

„Z průzkumu vychází, že 34 procent firem spoléhajících se na plyn by muselo v případě výpadku stávající distribuce urychleně hledat náhradní zdroj dodávek plynu nebo zastavit provoz. Naopak další čtyři procenta firem, které se bez plynu neobejdou, mají odpovídající zásoby. Nicméně aktuální situace kolem plynu v realitě zasahuje každého z nás,” uvedl výkonný ředitel firemního bankovnictví ČSOB Pavel Prokop.

Další skupiny firem a živnostníků by výpadek plynu podle svých slov zvládly. Čtvrtina by si se zastavením dodávek plynu poradila menšími úpravami technologií a procesů, naopak 37 procent by čekaly velké investice.