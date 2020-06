Propad světového obchodu bude slabší, než se čekalo

Pokud bude světový obchod se zbožím růst tempem 2,5 procenta za kvartál, mohla by se naplnit optimistická prognóza celoročního poklesu o 13 procent. I tento vývoj by ale překonal dopady finanční krize z roku 2009, kdy se obchod snížil o 12,5 procenta.

WTO nicméně varuje, že oživení světového obchodu se zbožím, které se čeká příští rok, by mohl utlumit pomalejší růst, obchodní omezení či druhá vlna pandemie. Obchod by pak mohl vzrůst jen o pět procent, což by značně zaostávalo za situací před pandemií. Důležitou roli sehrají měnová, fiskální a obchodní rozhodnutí.