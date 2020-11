Prodej českého masa kvůli epidemii koronaviru klesá

„V létě se již blížily prodeje téměř tomu, co bylo loni ve stejném období, ale teď, při druhé vlně koronaviru, se opět prodeje začínají snižovat, a to o 10 až 20 procent,“ řekl Právu předseda Českého svazu zpracovatelů masa Karel Pilčík.

Dodal, že v prvním týdnu zavedených opatření se prodej masa zvýšil až na 130 procent, ale pak v dalších týdnech již opět klesl až na 80 procent. „Je to podobný stav jako v první vlně na jaře. Lidé se předzásobili, vaří doma a šetří, neplýtvají,“ líčil Pilčík, který je pokračovatelem valašského řeznického rodu Pilčíků z Bratřejova u Vizovic.

„Nyní je ale mnohem horší situace s personálem než při jarní vlně. Vidíme to jak u nás v podniku Krásno, tak v naší sesterské společnosti H H. Celou dobu dodržujeme krizový plán, ale je to velmi náročné. Chybí nám spousta pracovníků, protože někteří jsou nemocní a další v karanténě. Nemocnost ve firmách se rapidně zvýšila, stejně tak i délka nemocenské. Lidé už nejsou nemocní dva či tři týdny, ale třeba i více než měsíc,“ podotkl Pilčík s tím, že v žádném případě ale nyní není vhodná doba na zlevňování masa.

„Opatření proti šíření epidemie vše prodražují a firmy to stojí peníze. Spíše předpokládáme, že ceny masa půjdou mírně nahoru,“ shrnul Pilčík.

Kameničtí řezníci si s tím prý poradili tak, že se pustili do dlouho chystané rekonstrukce jedné části podniku, kam přesměrovali volné zaměstnanecké kapacity. Teď už ale mají hotovo a přejí si, aby se omezení co nejdřív uvolnila.

V současné době ve firmě, vyjma svých maloprodejen, zaměstnává dvacet lidí. Zatím o propouštění neuvažuje. „Pokud by se situace nelepšila, vydržíme do konce jara, možná do konce školního roku. Na školách jsme závislí, patří mezi naše hlavní velkoobchodní odběratele, základní i střední školy a gymnázia v regionu,“ dodal Sanytrák.