Proč Gazprom neposílá Jamalem plyn do Evropy? Rusko za to tentokrát nemůže

Tok suroviny směrem do Německa se měří na stanici Mallnow, která leží u hranice s Polskem. Tudy ve středu plyn proudí v hodinovém objemu zhruba 1,180 000 kilowatthodiny (kWh/h) a očekává se, že to tak zůstane po zbytek dne, uvedla agentura Reuters.

Ruský dodavatel plynu do Evropy, státní společnost Gazprom, podle dvou velkých německých zákazníků ale závazky plní. Reverzní tok plynu, tedy když Německo posílá plynovodem Jamal surovinu do Polska, znemožňuje Gazpromu začít dodávat více plynu do evropských zásobníků, jak firmě koncem října nařídil prezident Vladimir Putin. V obráceném směru pracoval plynovod Jamal už dvakrát začátkem listopadu a trvalo to několik dní.