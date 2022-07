Problémy s autobusy v Pardubickém kraji trvají. Zrušeno bylo 90 spojů

„Opět bohužel přetrvávají problémy, musíme to analyzovat a řešit. Nevíme, co je příčinou, protože firma tvrdila, že s řidiči to nebude o prázdninách tak hrozné, ale je zřejmé, že ten nedostatek je daleko větší,” řekl vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Ladislav Umbraun.

„Pořád bojujeme s nedostatkem řidičů, nepodařilo se jej eliminovat. Věřím, že se to pomalu zlepší, ale kdy se to dostane do normálního stavu, nedokážu říct. Sám jsem 14 dní jezdil, není to jednoduché,” řekl ředitel pro Pardubický kraj Jakub Hanzlík z firmy BusLine.