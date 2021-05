Příspěvek 8000 na lázně dostanou zdravotníci od nemocnic

„Zdravotníci by měli mít možnost si vybrat, do kterých lázeňských léčebných zařízení pojedou, což tento způsob umožní,“ uvedl náměstek pro řízení sekce regionálního rozvoje a cestovního ruchu MMR David Koppitz s tím, že o uplatnění voucherů je nyní velký zájem, a proto by řada lázeňských zařízení mohla narážet na limity veřejné podpory, a zdravotníci by pak neměli tak širokou možnost výběru.