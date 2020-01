Přímé spojení mezi Prahou čínským Čcheng-tu přerušeno až do 28. března

Letecká linka mezi Prahou a čínským Čcheng-tu bude od 12. února do 28. března přerušena. Vyplývá to z informací prodejce letenek Student Agency a Letiště Praha. Dosud se z Prahy pravidelně létalo do čtyř čínských měst.