Přidání důchodcům? Debata se přesouvá na příští týden

„Myslím si, že naprostá většina poslanců a poslankyň je přesvědčena o tom, že to je správný krok,“ prohlásila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Ve druhém čtení předlohy by poslanci mohli podle ní pokračovat ve středu ráno.

Měsíční penze by podle zákonných pravidel měly vzrůst od ledna podle dosavadních propočtů v průměru o 458 korun. Dalších 300 korun navíc by mělo podle předlohy putovat všem důchodcům do zásluhové části jejich důchodu. Navýšení by tak bylo trvalé a částka by každý další rok při valorizaci o určité procento rostla.