Přehledně: Blíží se sčítání lidu. Jak na to

Kde bydlíte a s kým? Odkud jste se přistěhoval? Jak se dopravujete do práce? Jaké je vaše zaměstnání? Kolik se vám narodilo dětí? To jsou otázky, na které musí každý v následujících pár měsících odpovědět v rámci pravidelného sčítání lidu. To se letos koná opět po deseti letech a začíná příští sobotu.