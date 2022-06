Pražské letiště čeká o 1,5 milionu cestujících více, než očekávalo

Loni letiště odbavilo necelých 4,4 milionu pasažérů, před vypuknutím koronavirové krize, v roce 2019, to bylo 17,8 milionu lidí.

Pravděpodobně nejsilnějším obdobím v roce bude léto, uvedla Divíšková. Už během června by podle ní letiště mělo poprvé po téměř dvou a půl letech překonat milionovou hranici odbavených cestujících za jeden kalendářní měsíc.

Velký nárůst provozu lze očekávat hlavně při cestách do tradičních dovolenkových destinací, uvedla mluvčí.

Pražské letiště Václava Havla nabízí během letní sezony přímé lety do přibližně 150 destinací.

Jsou mezi nimi i nová nebo obnovená spojení do New Yorku nebo Rijádu, u řady dalších míst přibývají frekvence letů. Před krizí se v létě létalo z Prahy do 190 lokalit.