Prazdroj S koncem plnění piva do PET lahví začal před dvěma lety, kdy tento obal přestal používat například u piv Gambrinus. Foto: ČTK

Prazdroj S koncem plnění piva do PET lahví začal před dvěma lety, kdy tento obal přestal používat například u piv Gambrinus. Foto: ČTK

Prazdroj S koncem plnění piva do PET lahví začal před dvěma lety, kdy tento obal přestal používat například u piv Gambrinus. Foto: ČTK

Prazdroj končí s PET lahvemi, přestal do nich plnit také piva Kozel a Primus

Plzeňský Prazdroj končí s PET lahvemi, přestal do nich plnit už také poslední značky Velkopovický Kozel a Primus. Pivovar ukončil stáčení do plastových obalů v prosinci, v obchodech se teď doprodávají poslední kusy. Z více než 70 procent teď plní pivo do vratných a znovu použitelných obalů, tedy sudů a skleněných lahví, řekl mluvčí společnosti Zdeněk Kovář.