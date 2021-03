PPF má vliv na výkon celé české ekonomiky

„Makroekonomický dopad tragické smrti Petra Kellnera se dá velmi špatně kvantifikovat: těžko lze odhadnout, jak se bude lišit skutečný vliv aktivit skupiny PPF na českou ekonomiku od vlivu, který by tyto aktivity do budoucna měly v případě, že by nadále stál v jejím čele,“ prohlásil včera ekonom České spořitelny (ČS) a člen Výboru pro rozpočtové prognózy Michal Skořepa.