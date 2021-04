Poslední metro o půlnoci? Už ne, vzkazuje vedení Prahy

Pražská MHD by se mohla vrátit do normálního provozu letos od 1. září. Už v květnu by pak mohl být prodloužen provoz metra a od 1. července zavedeny prázdninové jízdní řády. S úplným návratem nočního provozu se však nepočítá. Poslední metro by tak mělo vyjíždět už kolem 23 hodiny. Vyplývá to z dokumentu, který ve středu projednal magistrátní výbor pro dopravu.