Posílí to inflaci, tvrdí ekonomové k jednorázovým příspěvkům v Rakousku

Vláda v Rakousku v úterý rozhodla o rozsáhlých jednorázových příspěvcích pro občany, aby jim pomohla vyrovnat se s dopady inflace. Balík opatření má státní kasu vyjít letos na šest miliard eur (148,5 miliardy korun). Podle Novinkami oslovených ekonomů to ale v konečném důsledku může vyvolat další inflační tlaky a zemi to uvrhne ještě do vyššího dluhu.