Populární i animované filmy na Disney+ budou s dabingem, říká expert na streamovací služby

HBO Max nabídne mnohem více obsahu i modernější aplikaci, než je současná HBO GO, jež zanikne. V létě se pak Češi dočkají i Disney+. Očekáváte kvůli tomu výraznější odliv českých uživatelů z Netflixu?

Výraznější odliv bych nečekal, maximálně zpomalení růstu. Netflix nabízí rozmanitý obsah, v poslední době i výrazné množství nových českých filmů. Jeho pozice dál zůstane neotřesitelná. Disney+ bude svým obsahem navíc dobrý doplněk k Netflixu, takže se stane to, co je trendem v zahraničí – lidé si předplácí více streamovacích služeb najednou. HBO Max teď bude bojovat o pozici české dvojky s Voyo. Disney+ to bude mít stejně jako v mnoha jiných evropských krajinách u nás velmi těžké a ani dlouhodobě netipuji, že by se dostalo mezi největší tři hráče u nás.

Máme tu tedy čtyři silné hráče: Netflix, HBO Max, Voyo a Disney+. Myslíte, že lidé budou více své předplatné u některé z těchto služeb přerušovat, aby je nemuseli platit všechny najednou?

Ano, pozice streamovacích služeb je taková, že úplně vybízí k tomu, aby je lidé měsíc co měsíc střídali. Lidé se často rozčilují, že nechtějí platit za tolik služeb najednou, ale zapomínají, že streamovací služby nejsou dvouleté smlouvy s operátory, tady opravdu můžete vypovědět druhý měsíc a vrátit se čtvrtý. Na této jednoduchosti streamovací služby od začátku stavěly a vymezovaly se tak proti kabelovkám, které tak bylo komplikované zrušit. Mimochodem, je to jedna z věcí, která se ukazuje zároveň jako slabost. Streamovací služby jsou méně výnosné než kabelovky, protože je mnohem jednodušší a rychlejší je zrušit.

Bude ona proklamovaná exkluzivita HBO Max v podobě filmových novinek studia Warner Bros. už 45 dní po kinopremiéře pro Čechy velkým lákadlem?

Může, ale nebude to tím nejdůležitějším faktem, na kterém bude úspěch HBO Max stát. U nás budou jiné věci – plynulý přechod několika set tisíc diváků z HBO GO na novou aplikaci. Dále stále rozumná cena a plná lokalizace a příval vhodných seriálů. Osobně odhaduji že větší haló než online premiéry komiksovek jako Batman či The Flash bude v Česku pokračování Hry o trůny s názvem Rod draka.

Víte, jak to bude s českou lokalizací u Disney+? V diskuzích často kolují komentáře, že lidé by si službu předplatili hlavně v případě, pokud nabídne rozsáhly obsah pro děti v českém dabingu.

S tím Disney+ i počítá a na dabingu si zakládá. Na rozdíl od vstupu Netflixu či Amazon Prime Video na náš trh můžeme čekat, že obsah bude už při spuštění co nejvíce lokalizován. Animované a další populární filmy budou určitě s dabingem a zbytek titulky. Už dnes, zhruba půl roku před oficiálním spuštěním, je na Disney+ v zahraničí vidět několik desítek titulů s českou podporou.

Zakladatel webu Filmtoro o streamovacích službách a datové platformy FlixPatrol Tomáš Vyskočil. Foto: Tomáš Vyskočil

V USA měl Disney+ raketový start. Máte nějaký odhad, kolik nových uživatelů by mohla služba získat u nás?

Přeci jen marvelovky, Star Wars a pohádky pro děti oslovují masivní část publika... Marvel i Star Wars věci jsou velká lákadla, ale především pro kina. U streamingu doma se zatím dle zahraničních reakcí projevují jako nejpopulárnější věci animované klasiky typu Odvážná Vaiana nebo Ledové království. V prvním roce bych jinak u Disney+ netipoval více než 100 tisíc českých předplatitelů.

Máte informace, kdy přesně by mohl Disney svou službu v Česku spustit?

Disney to oznámil oficiálně na léto, konkrétní termín zatím oficiálně neznáme. Neoficiálně se mluví o konci června.

Poslední týdny nejsou pro Netflix vůbec dobré. Akcie za poslední měsíc spadly o 30 procent a výhledově se nepředpokládá velký nárůst nových uživatelů. Čekají Netflix krušné časy?

Mohl by dokonce brzy přijít o prvenství na poli streamovacích služeb? Netflix sice nesplnil plán předplatitelů ke konci roku 2021, ale pořád je největším a nejdůležitějším hráčem na poli streamingu. Proto se mu neodpouští ani sebemenší zaváhání. Navíc celý akciový trh je teď nervózní z americké ekonomiky a z jakýchkoliv špatných zpráv ohledně technologických společností, viz aktuální propad akcií Facebooku. Netflix by musel udělat opravdu mimořádnou chybu, aby o prvenství přišel a konkurence by musela udělat něco úžasného, aby ho dohnala. Ani jedno není zatím moc pravděpodobné.

Podle některých analytiků budou muset všechny streamovací služby čelit novým výzvám. Pandemie opadla a s ní i růst počtu nových předplatitelů. Investoři už jim tak tolik nevěří. Jaký bude podle vás další vývoj?

Investoři a další analytici se trochu naivně namlsali, že růst předplatitelů streamingu bude tak úžasný, jako v prvních měsících či letech startu nové služby nebo tak skvělý jako na začátku pandemie. Jenže nic neroste do nekonečna a ty projekce neustálého rychlého růstu byly spíš zbožné přání než fakta založená na reálném základu. Přitom se nestalo nic nečekaného. Streaming po letech rychlého pubertálního růstu teď přechází do klidnější dospělácké fáze. Ano, může to znamenat, že někteří hráči odpadnou či se spojí a trh se vyčistí, ale jako zdroj zábavy pro diváky a zdroj peněz pro producenty už je zavedený silně vedle věcí jako je kino nebo televize, a to mu už zůstane.

K tomu možnému spojení... Je podle vás možné, že v budoucnu se půjde ve šlépějích kabelovek a vzniknou předplatitelské balíčky, jejichž součástí bude za výhodnější cenu vícero služeb?