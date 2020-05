Poláci se vracejí, příhraniční firmy opět ožívají

Poláci se během návratu už nemusejí v domovské zemi obávat povinné čtrnáctidenní karantény platné od 26. března. Pravidla Polákům umožňují jet ráno na směnu do české fabriky a večer odjet domů, tak jako před pandemií. Podmínkou pravidelného pendlerství je čerstvý negativní test na covid-19.

„Dále musejí mít potvrzení českého zaměstnavatele o pracovním poměru a během dvaasedmdesáti hodin předložit maximálně čtyři dny starý negativní test na koronavirus. Doposud jsme kvůli nedodržení daných regulí nemuseli nikoho od hranic vracet zpět do Polska,“ upřesnil v pondělí odpoledne jeden z policistů na královeckém přechodu.

Petříček: Do okolních zemí bychom mohli cestovat od července

„Během pondělí jsem nechal otestovat pět lidí a další přijdou brzy na řadu. Do konce týdne bychom chtěli otestovat všech sedmdesát polských zaměstnanců a naplno rozjet nuceně přerušenou výrobu. Problémy s testy, jichž měli na testovacích místech dostatek, nebyly,“ přiblížil ředitel bernartické Juty Radek Lanč.

Poláci mohli nastoupit k šicím strojům fakticky už během pondělí. „Teoreticky by to šlo. Chceme ale předejít možným potížím a všechny polské zaměstnance před nástupem do fabriky raději otestovat,“ vysvětlil Lanč.