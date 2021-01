Pokud lockdowny neskončí v březnu, bude to důvod k obavám, řekla šéfka ECB Lagardeová

Pokud do konce března neskončí restriktivní opatření a lockdowny v zemích eurozóny, bude to důvod k obavám. Ve středu to podle agentury Reuters uvedla prezidentka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová. Prosincová předpověď ECB počítá s růstem HDP eurozóny o šest procent v mírném scénáři.