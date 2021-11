Podnikům vadí zvýšené úrokové sazby. Inflaci to prý nezkrotí

„Posilující koruna by měla postupně zlevňovat dovoz, což se projeví protiinflačně. Je to jeden ze způsobů, jak se ČNB snaží zvyšováním sazeb, obecněji zpřísňováním měnových podmínek, krotit inflaci,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Zároveň však dodal, že „horizont měnové politiky ČNB činí 12 až 18 měsíců, takže centrální banka je s to ovlivnit inflaci převážně až v tomto období, tedy nejdříve na přelomu let 2022 a 2023.“