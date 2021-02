Podnikatelé účelově přijímají pracovníky, aby zkasírovali stát

„Je to dobrý byznys. Založíš firmu, nastrčíš lidi, nic neděláš, kasíruješ,“ sdělil Právu bez dalšího zdroj, který si nepřál být jmenován.

„Z pracovišť Úřadu práce ČR (ÚP) byly skutečně indikovány signály, že existují zaměstnavatelé v rámci uzavřených provozů, kteří v současné době účelně přijímají zaměstnance do pracovního poměru. Přitom tito zaměstnanci nastupují rovnou na překážku v práci s náhradou mzdy, na niž je následně poskytován příspěvek z programu Antivirus,“ popsal Dostálek.

„Nově proto bude vyžadována podmínka, že ke dni podání vyúčtování musí pracovní poměr zaměstnance, na nějž chce zaměstnavatel příspěvek čerpat, trvat alespoň tři měsíce. ÚP si to ověří u České správy sociálního zabezpečení, zaměstnavatel tedy nebude nucen dokládat dodatečné podklady,“ dodal mluvčí MPSV.

Jak dále uvedl, signály o možném zneužívání příspěvků se objevují teprve od konce prosince. „Je nutné poukázat i na skutečnost, že ještě v závěru loňského roku se situace začala vyvíjet pozitivně. MPSV proto umožňovalo využít programu Antivirus i u nově vzniklých pracovních poměrů,“ řekl Dostálek s tím, že vzhledem k příznivému vývoji z počátku prosince bylo žádoucí, aby zaměstnavatelům bylo umožněno zajistit si pracovní sílu pro rychlou obnovu podnikání jdoucí ruku v ruce s postupným uvolňováním. To však záhy kvůli další vlně epidemie skončilo.

Program Antivirus, z něhož stát proplácí mzdy či náhrady mezd lidem v uzavřených provozech, v karanténě či při omezení výroby, a tím brání výraznějšímu propouštění, vláda v pondělí prodloužila až do konce dubna.

Filutové, kteří přes nastrčené zaměstnance bezostyšně obírají nejen stát, ale i poctivé podnikatele a obecně všechny daňové poplatníky, si přicházejí bez práce na nemalé peníze. Příspěvkem A stát proplácí celé mzdy s odvody do 50 000 Kč v zavřených provozech a 80 % náhrady lidí v karanténě do 39 000 Kč. Příspěvkem B dorovnává 60 % náhrady do 29 000 Kč při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, lidí či surovin.