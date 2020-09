Podnikatelé to balí ve velkém. Nemají na zálohy

V případě minimálních záloh jde měsíčně skoro o pět tisíc korun. Bohužel v řadě oborů, jako například v cestovním ruchu, se ale byznys zdaleka nevrátil do normálních kolejí a podnikatelé jsou bez peněz. Na zálohy nemají a živnost plánují ukončit nebo přerušit.

To je příklad i šedesátileté průvodkyně z Prahy , ještě před penzí. Před koronavirem bývala velmi vytížená, provázela skupiny Italů a Francouzů. Turisté z těchto zemí se ale zatím ve větším počtu nevrátili.

„Skupiny k provádění teď nejsou žádné. Až to začne, bude to mezi průvodci hrozný boj, do toho se mi už nechce,“ řekla Právu. Ucházela se proto už i o místo pokladní u jednoho z řetězců, ovšem nevzali ji. „Půjdu se přihlásit na úřad práce, abych dostala aspoň podporu,“ popsala. A není zdaleka sama.