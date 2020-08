Podnikatel Strnad prodal Kovosvit ruskému investičnímu fondu

Noví majitelé vlastní průmyslovou skupinu podnikající v podobném oboru v Rusku . Chtějí pro Kovosvit otevřít nové trhy. Firmě přinesli kontrakt za 15 milionů eur (asi 393 milionů Kč). V pátek to uvedl mediální zástupce Kovosvitu Jaroslav Martínek.

„Firmu se podařilo zachránit a stabilizovat, ale synergie ve skupině nefungovaly podle původních představ. Proto jsme hledali více než rok investora, který by společnost koupil a měl předpoklady ji dál rozvíjet. Přestože přesnou cenu transakce nezveřejňujeme, můžu s uspokojením konstatovat, že je srovnatelná s počáteční investicí při mém majetkovém vstupu do Kovosvitu,” uvedl Michal Strnad.

Příslibem do budoucna je podle firmy nový kontrakt na dodávku 60 obráběcích center do dvou let, který přinesli noví vlastníci. Jeho hodnota je 15 milionů eur, řekl finanční ředitel společnosti Václav Zahrádka. Loni se podle Kurucze zhoršila situace na trhu obráběcích strojů, další pokles poptávek přinesla koronakrize, kdy se snížily hlavně v západní Evropě.