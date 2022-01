Po Dukovanech se má dostavět i Temelín

„Máme signál, že vyjádření k bezpečnostní prověrce bychom měli od státu dostat do konce ledna. Pak se může tendr rozběhnout,“ řekl minulý týden Právu mluvčí ČEZ Ladislav Kříž. Podle dosavadních plánů by se měl nový blok v Dukovanech spustit v roce 2036.

Vláda bude rovněž usilovat o to, aby těžba uhlí skončila do roku 2033, ačkoliv ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) se při uvedení do úřadu vyslovila pro termín 2030. Dosud se podle doporučení Uhelné komise počítalo s koncem těžby do roku 2038.