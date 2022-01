Plyn může zdražit až čtyřnásobně, varují Britové před nejhorším scénářem

„Mohli bychom vidět až čtyřciferné ceny plynu, tedy přes 10 liber za jeden therm? Ano, podle nás to je možné,“ řekli britskému serveru The Telegraph analytici americké investiční banky Stifel Chris Wheaton a David Round. Odpovídali tím na dotaz, co by se dělo v případě, kdyby nastal ten nejhorší scénář, a sice že Rusko by Evropu od dodávek plynu zcela odstřihlo.

Při převodu jednotek odpovídá zbytku Evropy bližší 1 MWh zhruba 34 therm. Pokud by tedy Wheaton s Roundem měli pravdu, stála by v Británii 1 MWh více než 340 liber (9 975 Kč).

Přitom podle dat virtuálního obchodního uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku, který je určující pro ceny na evropském trhu, byla dosud rekordní cena před Vánoci přibližně na 180 eurech (4 405 Kč) za 1 MWh. V současnosti se cena pohybuje zhruba na polovině této hodnoty.

Podle obou analytiků by se v případě odstřihnutí Evropy Ruskem staly energie na příděl nevyhnutelným řešením. „Poptávka po energii by se musela snížit. To by vyžadovalo odstávky v průmyslu, energie na příděl prostřednictvím průběžných výpadků, aby se snížila průměrná poptávka a vyrovnaly se špičky poptávek po energii,“ uvedli. Zároveň však dodali, že šance na to, že by Rusko Evropu od dodávek skutečně odstřihlo, je velice nepravděpodobná.

Ačkoliv Britové přímo od Ruska příliš velké množství plynu neodebírají a navíc už nejsou ani součástí Evropské unie, stále by jejich situace kopírovala právě tu v EU, která dováží zhruba 40 procent roční spotřeby plynu právě z Ruska. Británie si totiž obstarává plyn právě z Evropy, upozornil The Telegraph.

Reálnější je dvojnásobné zvýšení

Varianta až čtyřnásobně vyšších cen za plyn z Ruska je ale podle českých odborníků na energetiku nepravděpodobná. Stalo by se tak jen v případě skutečně rozsáhlého konfliktu, sdělil Novinkám analytik ENA a výkonný ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

„Domnívám se, že ani v případě útoku Ruska na Ukrajinu by Rusko nesáhlo k přerušení veškerých dodávek plynu (a ropy) do Evropy, není to v jeho zájmu. Došlo by pravděpodobně pouze ke zmrazení Nord Stream 2 na neurčito, a to ze strany EU v rámci sankcí. V každém případě válka na Ukrajině by i při tomto mírnějším scénáři vyvolala prudké zdražení ceny plynu kvůli riziku další eskalace. Odhaduji to zhruba na dvojnásobek už tak vysokých cen,“ dodal Gavor.

I podle energetického experta poradenské společnosti ENAS Vladimíra Štěpána je čtyřnásobné zdražení plynu nepravděpodobné. Varuje ale před dopadem sankcí na střední Evropu. „Rusko vyváží zkapalněný plyn (LNG) na jih Evropy a do Číny a je jeden z největších vývozců ropy na světě. Na omezení dodávek plynu by možná moc neprodělalo, vynahradily by mu to několikanásobně vyšší ceny toho, co by dodávalo i při válce s Ukrajinou,“ řekl Novinkám.

Plyn z Kataru Česku nepomůže

Ve hře je v případě omezení ruských dodávek zkapalněný plyn z Kataru. O jeho dodávkách pro Evropu jednají s arabskou zemí USA. Pro Česko by to ale podle Štěpána nic neřešilo, protože nemáme přístup k terminálům na dovoz plynu, fyzicky by tak plyn k nám nedorazil.

Stále tu je však jiná varianta. „Volná je kapacita plynovodu Jamal přes Bělorusko a Polsko. Pokud by neudeřily velké mrazy, zůstaly by základní dodávky plynu do EU zachovány. Nejvíce zasaženým státem by mohlo být Německo, které zavírá uhelné a jaderné elektrárny, je proto pravděpodobně, že by došlo ke zprovoznění plynovodu Nord Stream 2, který je již natlačen plynem,“ dodal Štěpán.