Piráti se ve sporu o Airbnb brání kritice

Spolek zastává názor, že systém krátkodobého ubytování, tak jak ho praktikují společnosti typu Airbnb, je již teď protizákonný a snahy o jeho regulaci jsou proto nejen nadbytečné, ale kontraproduktivní, neboť de facto legalizují něco, co je protizákonné.

„Už tato formulace je nesmyslná, protože byt slouží k bydlení, poskytování ubytovacích služeb je nelegální. Tím, že toto do zákona dávají, i dalšími formulacemi skrytě a legálně nepřípustně legalizují stavební zákon,“ dodal s tím, že kdyby došlo k nějakým sporům, soud by mohl použít novější ustanovení z připravované novely.

To, že poskytování ubytovacích služeb v bytech je nelegální, odvozuje například z pravomocného rozhodnutí Městského soudu v Praze. Tento soud loni v srpnu konstatoval, že Airbnb není pronájem, ale poskytování ubytovacích služeb, tedy podnikání.

Podobně to vidí pražská radní Hana Kordová Marvanová. „Nás ten návrh za Prahu dost zaskočil, protože nevznikal v součinnosti s námi,“ řekla Právu. I podle ní je nutné především prosadit dodržování současných zákonů. Návrh v některých bodech považuje za kontraproduktivní. „Nechci to hodnotit definitivně, uvidíme, v jaké podobě zákon pošlou do meziresortního řízení,“ uvedla.