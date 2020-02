Paušál místo stravenek srazí tržby restaurací a jídelen o desítky miliard, tvrdí studie

Zaměstnanecké stravování nyní tvoří 22 procent tržeb v restauracích, jídelnách a kantýnách. Přechod firem od dotování kantýn a stravenek k tzv. stravovacímu paušálu by měl pro sektor výrazný dopad. Propad tržeb by mohl dosáhnout až 35 miliard a zaniknout mohou pracovní místa pro téměř 30 tisíc lidí. Vyplývá to z analýzy Vysoké školy ekonomické v Praze pro Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP).