Otestovat na covid se lze už i před obchodním centrem v Letňanech

V nejbližší době by se podle Kubíčka měla zapojit i další centra, vše však záleží na jejich logistických možnostech. „V Praze by jich mohlo být pět až šest, v celé republice v ideálním případě dvacet,” upřesnil.

Lidé oslovení Novinkami, kteří služby testovacího kontejneru využili, si tuto možnost pochvalovali. „Je to super, mohlo by to být úplně všude,“ řekl Novinkám jeden z nich, který se nechal otestovat kvůli cestě do Německa.