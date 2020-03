Ostravská firma Vítkovice Heavy Machinery propustí 350 zaměstnanců

Uvedl, že firmě se podařilo obnovit provoz těžké mechaniky a do konce dubna by měla být opět spuštěna i ocelárna. „Kovárna a obručárna skončí pod hlavičkou VHM také, ty by měl ale provozovat někdo jiný a měl by si vzít i lidi,“ nastínil předseda odborové organizace OS Kovo Těžká mechanika Miroslav Solanský s tím, že vedení se chce zaměřit pouze na výrobu, která bude výdělečná a na kterou seženou zakázky.