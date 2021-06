Opravený Thermal čeká první hosty

Hotel by měl otevírat další dvě patra každé dva týdny. Do zahájení Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary na konci srpna, jehož je Právo mediálním partnerem, by mělo být k dispozici už 189 pokojů. Plného stavu s 273 pokoji, by měl Thermal dosáhnout na podzim. První týden v srpnu se má také otevřít bazén u hotelu, který také prošel celkovou rekonstrukcí. Nově nabídne dvě části; bazén s běžnou ohřívanou vodou a pak speciální část s vřídelní vodou.