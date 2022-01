Opozice prosadila své. O stavebním zákoně bude Sněmovna jednat asi až v březnu

Exministryně Dostálová nový zákon hájila a poukazovala například na to, že obsahuje pojistky proti nečinnosti úředníků nebo proti tomu, že by někde nějaký úředník onemocněl a pracoviště by nemohlo fungovat. Varovala, že pokud by prošel návrh na částečný odklad účinnosti, začaly by fungovat dva stavební zákony: první pro jednoduché stavby a druhý pro vyhrazené stavby. Upozorňovala, že pod dosavadní zákon by spadala i bytová výstavba.