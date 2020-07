Obchodování na pražské burze se na tři hodiny zastavilo kvůli technickým problémům

Jak upozornil analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal, pro systém Xetra je to za poslední dva roky už třetí výpadek. „Myslím, že neexistuje jiný akciový trh vyspělého světa, který by za posledních 15 let čelil tak masivním výpadkům. Jde o zásadní, fenomenální problém. Ukazuje to na zranitelnost v současnosti propojeného informačního světa. BCPP připojením k systému Xetra sice získala nějaké zlevnění, ale členové burzy museli nákladně měnit svoje systémy a nyní už potřetí trpí společně s trhem Xetra,” dodal.