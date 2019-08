Obchodní válka velmocí zlevňuje v Česku benzin

„Ropný kartel OPEC sice těží nejméně za posledních pět let, ale kompenzuje to zvýšená těžba ve Spojených státech a Kanadě. Na trhu bylo v prvním pololetí více ropy, než bylo poptáváno, a ve druhém pololetí lze očekávat vyrovnaný stav. Cena ropy by se tak měla v několika příštích měsících pohybovat kolem 60 dolarů. Stejně tak lze očekávat i stagnaci cen pohonných hmot v České republice,“ doplnil Tomčiak.

„Bank of America či Merill Lynch odhadují, že Čína by jako odplatu mohla začít nakupovat íránskou ropu, na kterou Spojené státy uvalily sankce. To by na trh vrátilo až 1,5 milionu barelů ropy denně. V důsledku tohoto vývoje by se cena ropy mohla propadnout o 20 až 30 dolarů za barel. K tomu však zatím nedošlo,“ uvedl Křeček.