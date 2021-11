Obchodní řětezec bojuje s plýtváním potravinami levnými bedýnkami

Do nedávna musel totiž řetězec řešit problém s ovocem a zeleninou, která byla součástí většího balení. Jedno z několika například jablek už bylo otlučené, a tak ho zaměstnanci museli rozbalit, otlučené jablko vyhodit. Ale zbytek jablek se tak nedal prodat, tudíž patřil k odpadu, přestože jablka byla úplně čerstvá. Stejně tak se řešil problém u jakéhokoliv jiného ovoce či zeleniny ve větším balení.

„Není to tak, že bychom potraviny vyhazovali, ale byli jsme nuceni je předat k dalšímu zpracování, například do bioplynových stanic,“ říká Myler.

„Začali jsme tak spolupracovat s potravinovými bankami nebo také se zoologickými zahradami, kam dodáváme ovoce a zeleninu, která se již neprodá. A právě u tohoto sortimentu nás napadla další možnost využití. Často nám totiž zůstávaly v prodejnách nepoškozené kusy, bohužel však např. s protrženou síťkou (obalem). To na kvalitu ovoce a zeleniny samozřejmě vliv nemá, rozhodli jsme se proto zkusit zákazníkům nabídnout koupi jiným způsobem. A reakce při testovacím režimu v několika prodejnách nás velmi mile překvapily.“

„Je to skvělý nápad, protože je škoda to vyhazovat. Takhle se to zužitkuje alespoň v domácnostech,“ sdělila Novinkám jedna ze zákaznic a pochvalovala si hlavně cenu.