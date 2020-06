O povinném prodeji 85 procent českých potravin se zatím hlasovat nebude

Vrácení do druhého čtení navrhne ve středu hnutí ANO. „Chci najít lepší kompromis, který se týká pozměňovacího návrhu kolegyně Balaštíkové a dalších ohledně stanovení procenta prodeje českých potravin na pultech v České republice. V současné době probíhá odborná debata,“ uvedl šéf poslaneckého klubu této strany Jaroslav Faltýnek.

Návrh počítá s tím, že by se v roce 2021 muselo v obchodech povinně prodávat 55 procent českých potravin. Následně by se podíl tuzemských potravin každý rok navyšoval o pět procentních bodů až do roku 2027, kdyby dosáhl 85 procent.